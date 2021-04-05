Испания

Был опубликовал финальный судейский протокол поединка.

Момент с уходом с поля Муктара Диакаби и остальных футболистов Валенсии, elsalvador.com

Момент с уходом с поля Муктара Диакаби и остальных футболистов Валенсии, elsalvador.com

Противостояние между Кадисом и Валенсией в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги ознаменовалось не только победой хозяев поля со счетом 2:1, но и большим скандалом из-за возможного эпизода проявления ненависти на расовой почве в адрес игрока "летучих мышей" Муктара Диакаби, из-за чего игра даже была приостановлена на определенный период.

В скором времени после окончания игры, был опубликован судейский протокол главного арбитра данного поединка Давида Меди Хименеса из Барселоны, благодаря которому можно получить оценку эпизода со стороны представителей Фемиды.

"На 29-й минуте я прервал матч из-за конфликта между футболистами обеих команд. Игрок Валенсии под №12 Муктар Диакаби, после того, как ему показали предупреждение за конфликт с соперником, обратился ко мне, сообщив, что в его адрес последовало оскорбление от игрока Кадиса под №16 Хуана Торреса Руиса (более известный как Хуан Кала), который назвал его "с***ый черный".

Racism terjadi lagi ‼️‼️ Semua pemain valencia walkout dimenit 32 karena bek mereka Diakhaby mendapat ejekan rasis oleh pemain Cadiz Juan Cala.Gimana tanggpnmu bree ❓#SayNoToRacism #ValenciaCadiz #rasis #Diakhaby #juancala pic.twitter.com/B4ut1xxQju — snOri (@isnansn) April 4, 2021

Подобной реплики не слышал ни один из членов бригады арбитров.

Через некоторое время, Валенсия решила покинуть пределы поля, из-за чего матч был приостановлен на неопределенный период, после чего обе команды вернулись в раздевалки.

После нескольких минут отсутствия, к нам подошел представитель Валенсии Давид Рангель Пастор, и в присутствии представителя Кадиса Антонио Наваррете Рейеса сообщил нам о том, что команда приняла решение снять с игры футболиста под №12 Муктара Диакаби, и продолжить игру.

Кроме того, было дополнительно оговорена возможность предоставления командам пяти минут на разминку, во избежание возможных травм.

Игра была возобновлена через 24 минуты после остановки, после чего развивалась в спокойном ключе", — гласит текст рапорта главного арбитра матча.

В ближайшее время стоит ожидать заседание дисциплинарного комитета Королевской федерации футбола Испании, которая вынесет окончательный вердикт по данному делу.