Испания

Городской глава обрушился с критикой на арбитраж игры команды из его города против каталонского гранда.

Тема футбольного арбитража достаточно остро стояла в поединке в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги между каталонской Барселоной и Вальядолидом, который сопровождался спорным удалением игрока гостей Оскара Плано на 79-й минуте, и лишь после чего "блаугранас" удалось провести решающий мяч на 90-й минуте усилиями Усмана Дембеле (1:0).

К обсуждению поединка подключился позднее и мэр базового одноименного для Вальядолида города Оскар Пуэнте, который в своем аккаунте в социальной сети Twitter не особо подбирал выражения в адрес работавшей на матче бригады арбитров.

"Очевидное воровство. Это немыслимый позор", — написал политик по поводу неназначенного пенальти в ворота Барселоны за попадание мяча в руку Хорди Альбы внутри штрафной на 62-й минуте.

Впрочем, известный в прошлом испанский арбитр Итурральде Гонсалес в своем комментарии AS указал на правильное принятие решения рефери данного поединка, сославшись на тот факт, что у защитника Барселоны не было возможности и времени на то, чтобы убрать руку в сторону от траектории полета мяча.

Позднее, мэр Вальядолида вновь выступил с комментарием, но уже по поводу спорного удаления Оскара Плано на 79-й минуте: "Мать прекрасной любви! Какое бесстыдство! 80-я минута, а мы все еще играем на 0:0. Сегодня на поле было 11 героев в бело-фиолетовых футболках. Невероятно!".

К слову, тот же Итурральде Гонсалес оказался согласен с тем, что данный эпизод был достоин лишь желтой карточки игроку Вальядолида, и выразил непонимание того, почему VAR не вмешался в эпизод, и не помог главному арбитру принять правильное решение.

Последним комментарием Оскара Пуэнте в этот вечер было сообщение уже после решающего удара Усмана Дембеле на 90-й минуте: "Думаю, рефери должен пойти в раздевалку Барселоны и отругать их. Они почти потеряли очки. Почти не справились со своей задачей, даже на фоне его существенной помощи в этом направлении. Он старался куда больше их".

Напомним, что вопросы к бригаде арбитров, возглавляемой Сантьяго Хайме Латре были и у нападающего Барселоны Лионеля Месси.

В следующем туре Вальядолид продолжит борьбу в нижней части турнирной таблицы, сыграв домашний поединок против Гранады.