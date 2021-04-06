Испания

Бывший хавбек Барселоны поделился своим мнением относительно Дмитрия Чигринского, которому не удалось закрепиться в "блаугранас".

Бывший полузащитник Барселоны Яя Туре рассказал, почему тогда еще защитнику сборной Украины Дмитрию Чигринскому не удалось закрепиться в составе "блаугранас".

"Когда ты попадаешь в новую среду, у тебя рядом нет семьи. Все вокруг новое. Языковой барьер – огромный и чтобы адаптироваться к этой новой среде, нужно очень стараться. Нужно быть более ответственным и сделать так, чтобы твое окружение понимало тебя, и ты его.

Если люди хотели, чтобы ты приехал, они верили в тебя, то через несколько месяцев или год они начинают оценивать тебя. В таких клубах, как Барселона, не дают времени на адаптацию. Они максимум дают один год. Если ты играешь не достаточно хорошо, они это прервут. Они привыкли, что к команде присоединяются великие игроки. Они очень требовательны по отношению к футболистам.

Мне нравится Чигринский, потому что его игра очень быстрая. Он всегда слушает игроков, команду. Иногда я был в восторге. Проходя мимо спортзала, я всегда видел, как кто-то отжимался и делал другие упражнения. Когда ты это наблюдаешь, ты радуешься, потому что видишь, что этот человек находится здесь, чтобы работать и показать, на что он способен. Это главное.

Ситуация с Чигринским запутанная, потому что на его позиции играли другие очень хорошие футболисты. Но когда он играл, он делал это очень хорошо. С точки зрения техники и работы с мячом. Он был слишком вежливым на поле. У него не было этого понимания: "Да, я в команде, я хочу быть ее частью, хочу быть номером один в защите", — сказал Туре в эфире программы Футбольный формат.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.