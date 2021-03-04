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Украинец может остаться работать в футболе.

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский может завершить карьеру. Об этом сообщает SDNA.

По информации источника, украинец готов "повесить бутсы на гвоздь" и остаться в клубе в качестве селекционера.

Руководство клуба также не против предложить футболисту должность, так как перебывает с Дмитрием в хороших отношениях.

Это может быть связано с уходом первого вице-президента и исполнительного директора Минаса Лисандроса. Эта должность может достаться украинцу.

В текущем сезоне на счету центрбека 17 игр за АЕК во всех турнирах. В АЕК Чигринский перебрался в 2016 году и с тех пор был одним из лидеров коллектива.

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