Лига наций

Главный тренер дал комментарий относительно опытного защитника.

Сборная Украины уступила Германии в выездном поединке пятого тура группового этапа Лиги наций со счетом 1:3.

Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции объяснил, почему вызов в сборную не получает опытный Дмитрий Чигринский.

"Я его очень хорошо знаю, но мы строим молодую команду. Просто мне надо смотреть в будущее. у нас через шесть месяцев евро, через три — отбор на чемпиона мира. если мы возьмем ту команду, которая играет сейчас и та команда, которую мы имели год назад, то очень совершенно разные коллективы".

Отметим, что в обороне играли молодые Илья Забарный и Ефим Конопля. Для последнего поединок стал дебютным официальным в футболке национальной сборной.