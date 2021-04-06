Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В матче 29-го тура Ла Лиги Севилья обыграла Атлетико и обострила ситуацию в борьбе за чемпионство.

Победный мяч записал на свой счет Акунья, отличившийся на 70-й минуте.

Видео гола и обзор матча:

Севилья — Атлетико 1:0

Гол: Акунья, 70



Севилья: Буну — Навас, Кунде, Карлос, Акунья — Хордан (Гудель, 87), Фернандо, Ракитич — Сусо (А. Гомес, 76), де Йонг (Эн-Несири, 62), Окампос (Васкес, 87).



Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Эррера, 74), Лоди (Корреа, 34) — Льоренте, Коке, Сауль — Лемар (Кондогбия, 74), Суарес.



Предупреждения: Акунья — Фелипе, Суарес, Льоренте, Кондогбия



На 8-й минуте Лукас Окампос (Севилья) не забил пенальти (вратарь).

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