Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Фото Getty Images
06 апреля 2021, 19:20
В матче 29-го тура Ла Лиги Севилья обыграла Атлетико и обострила ситуацию в борьбе за чемпионство.
Победный мяч записал на свой счет Акунья, отличившийся на 70-й минуте.
Видео гола и обзор матча:
Севилья — Атлетико 1:0
Гол: Акунья, 70
Севилья: Буну — Навас, Кунде, Карлос, Акунья — Хордан (Гудель, 87), Фернандо, Ракитич — Сусо (А. Гомес, 76), де Йонг (Эн-Несири, 62), Окампос (Васкес, 87).
Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Эррера, 74), Лоди (Корреа, 34) — Льоренте, Коке, Сауль — Лемар (Кондогбия, 74), Суарес.
Предупреждения: Акунья — Фелипе, Суарес, Льоренте, Кондогбия
На 8-й минуте Лукас Окампос (Севилья) не забил пенальти (вратарь).
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