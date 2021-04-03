Испания

Серхио Эскудеро отправлен на домашний карантин.

Защитник Севильи Серхио Эскудеро заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт испанского клуба.

31-летний испанец сегодня сдал положительный тест на коронавирус и тут же отправлен на самоизоляцию. При этом отмечается, что у футболиста отсутствуют симптомы.

В нынешнем сезоне Эскудеро провел 12 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол.

Отметим, что в ближайшем матче Севилья сыграет против мадридского Атлетико. Матч состоится завтра, 4 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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