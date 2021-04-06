Испания

Функционер рассказал про изменения, которые провел бы в случае победы на выборах.

Кандидат в президенты мадридского Реала Энрике Рикельме заявил, что в случае победы на выборах собирается сменить главного тренера "сливочным".

"Зидан не был бы тренером Реала. Новое руководство посмотрело бы на другого специалиста с другой стратегией. Мне лично очень нравится Клопп, и у Рауля все хорошо. Это будет оценено".

Также Рикельме заявил, что выборы в Реале пройдут не в лучший период времени.

"Неожиданно Флорентино Перес объявил выборы в середине сезона. Кто не был удивлен? Неделя, на которой мы играем против Ливерпуля и собираемся сыграть против Барселоны. И тем более в такой год, когда пандемия идет полным ходом.

Я мог ожидать многого, но никогда не ожидал такого шага. Незадолго до вылета в Испанию меня спросили о том, что Флорентино может сделать, чтобы навредить мне, и я сказал: "Если кто-то хочет сделать что-то вредное, это будет означать объявление выборов. Никто не голосовал в течение 20 лет", — цитирует Рикельме Marca.

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