Испания

Наставник "королевского" клуба ждет возвращения защитника.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался о травме капитана "сливочных" Серхио Рамоса, из-за которой защитник не поможет своему клубу в четвертьфинале Лиги чемпионов с Ливерпулем.

"Никто не виноват в травме Рамоса. Не виноваты ни сборная, ни Реал. Это футбольные моменты, та часть футбола, которую мы не любим. Когда что-то такое происходит, нужно принимать это.

Мы хотим, чтобы Серхио восстановился как можно скорее. Мы знаем, как он важен для Реала и как игрок, и как капитан. Мы хотим, чтобы Серхио всегда был с нами, но сейчас нужно подумать о тех футболистах, которые будут в нашем распоряжении.

Я не заглядываю дальше завтрашнего дня. Завтра мы сыграем с Эйбаром, и этот матч важен для всего сезона", — сказал специалист.

Ранее сам Рамос прокомментировал свою травму.

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