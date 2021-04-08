19-летний форвард подписал новое соглашение до 2024 года.
Иван Ромеро, ФК Севилья
08 апреля 2021, 19:57
Севилья на своем официальном сайте сообщила о продлении контракта с молодым нападающим Иваном Ромеро.
Новое соглашение с 19-летним испанцем рассчитано до лета 2024 года.
Футболист пока не добрался до основной команды "нервионцев", но выступает в составе дубля, где провел 22 матча, в которых забил 12 голов.
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