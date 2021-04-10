Испания

Однако Федерация футбола Испании все еще продолжает расследование на своем уровне.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал о скандальной ситуации в матче 29-го тура испанской Ла Лиги между Кадисом и Валенсией (2:1), которая стала причиной для остановки данной игры на неопределенный период.

Тогда речь шла о предполагаемом проявлении расовой ненависти в адрес игрока "летучих мышей" Муктара Диакаби со стороны автора дебютного гола отчетной встречи — защитника Кадиса Калы, о чем предполагаемый пострадавший сообщил арбитру.

Однако, расследование инцидента силами организаторов состязаний не смогло выявить никаких подтверждений возможному проявлению расизма.

"После анализа всех элементов был сделан вывод, что ни в одном из доступных СМИ не было найдено никаких доказательств того, что игрок Хуан Торрес Руис оскорбил Муктара Диакаби, используя предполагаемые термины.

Были проанализированы все доступные аудиовизуальные и цифровые файлы, в том числе изображения, транслируемые и распространяемые в различных социальных сетях.

Чтобы завершить дело, была нанята специализированная компания, которая провела анализ разговоров по губам и изучила поведение игроков Хуана Торреса Руиса и Муктара Диакаби", — гласит официальное заявление Ла Лиги по данному инциденту.

На следующий день после поединка, защитник Валенсии опубликовал в социальных сетях видео, где рассказал о том, что он "сильно пострадал от расизма" в прошедшей игре, поле чего футболист Кадиса собрал виртуальную пресс-конференцию, на которой сообщил, что его вовлекли в "медийный цирк".

Несмотря на заявление Ла Лиги, Валенсия уже выступила с позицией о том, что опубликованные результаты "никоим образом не изменили взгляд клуба на произошедшую ситуацию": "Тот факт, что доказательства не найдены, не означает, ничего не произошло. Мы полностью поддерживаем своего футболиста, Диакаби.

На данном этапе, необходимо продолжать работу с Ла Лигой, учреждениями и остальными клубами для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в дальнейшем".

Отметим, что расследование со стороны Королевской Федерации футбола Испании (RFEF), относительно данного дела, все еще продолжается.