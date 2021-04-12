Испания

Потеря очков в матче против Бетиса сопровождалась для мадридского Атлетико травмой ключевого футболиста.

Гостевой поединок на Бенито Вильямарин против севильского Бетиса в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги для мадридского Атлетико ознаменовался не только потерей очков в результате ничьей (1:1), но травмой одного из ключевых футболистов.

Незадолго до ухода на перерыв, португальский нападающий Жоау Фелиш получил болезненный удар по лодыжке, в результате борьбы за мяч против Манди у чужой штрафной, и был вынужден сразу попросить тренерский штаб о замене уже через минуту, после возвращения команд на поле во второй половине матча.

Главный тренер команды, Диего Симеоне прокомментировал данный инцидент следующим образом: "У Фелиша возникла резкая боль, которая сковывала его движения. Надеемся, что он сумеет восстановиться до следующей недели. Он выбыл перед матчем против Севильи по схожей причине, но успешно прошел курс тренировок перед сегодняшней игрой, однако вновь получил травму".

Отметим, что для 21-летнего португальца это уже третья причина пропускать матчи своей команды за сезон. До этого, он выбыл на одну игру в декабре из-за легкого повреждения, после чего пропустил пару матчей февраля в результате заражения COVID-19, а также выбыл на две недели во время международной паузы.

К слову, Атлетико проводил данный поединок без травмированного Тома Лемара, дисквалифицированных Маркоса Льоренте и Луиса Суареса и еще не набравшего тонус Мусса Дембеле.

В текущем сезоне Фелиш провел уже 34 поединка за "матрасников", в которых отличился 10-ю забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

В следующем туре мадридский Атлетико проведет домашний поединок против Эйбара.