Испания

Бразильский защитник недоволен своим положением в клубе.

Защитник Реала Эдер Милитан обдумывает возможность ухода из Реала в ближайшее трансферное окно, сообщает Goal.

Бразильский защитник по-прежнему уступает Рафаэлю Варану и Серхио Рамосу в иерархии команды.

Как утверждает источник, Реал вовсе не собирается расставаться с Эдером Милитаном, учитывая возможный уход и Рамоса, и Варана.

Бразильский защитник всерьез обеспокоен тем фактом, что может не попасть на чемпионат мира 2022-го года.

Напомним, что на бразильского защитника также претендует Ливерпуль, который испытывает серьезные проблемы в линии обороны.