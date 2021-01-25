Испания

Бразильский защитник не собирается покидать стан мадридцев.

Эдера Милитана в последнее время связывают с уходом из Реала, но бразилец не хочет уходить из команды, утверждает Marca.

Центральный защитник хочет бороться за место в составе "Королевского клуба" и не готов рассматривать другие предложения.

В прошлом сезоне Эдер Милитан провел 20 поединков, в которых не смог отметиться результативными действиями. В текущем же на его счету лишь три игры.

Напомним, что на бразильского защитника также претендует Ливерпуль, который испытывает серьезные проблемы в линии обороны.

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