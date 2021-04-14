Испания

В клубе рассчитывают на бельгийца.

Вингер мадридского Реала Эден Азар не покинет клуб в ближайшее время. Об этом сообщает Deportes Cuatro.

По информации источника, президент "королевского клуба" Флорентино Перес уведомил 30-летнего бельгийца, что его будущее по прежнему связано с Реалом.

Эден не будет частью какой-либо сделки несмотря на то, что смог бы значительно снизить трансферную стоимость желанных Реалу футболистов.

Флорентино Перес желает, чтобы Азар добился успехов в футболке мадридцев. В текущем сезоне на счету бельгийца 9 игр за клуб в Ла Лиге, забив при этом два гола.

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