ЧМ-2022. Отбор

Бельгийский полузащитник с иронией прокомментировал обвинения в свой адрес.

Начиная от 26 ноября 2019 года, тогда еще полузащитник французского ПСЖ и сборной Бельгии Тома Менье сумел в один момент нажить себе армию врагов, которая являлась фанатами нападающего мадридского Реала Эдена Азара.

Причина достаточно проста — на одной из тренировок национальной команды Менье грубо сыграл в подкате против партнера по команде, после чего была запущена череда травм у Азара, которые были связаны именно с повреждением лодыжки.

В последствии, нынешний игрок Боруссии Дортмунд подвергался нескольким волнам критики из-за этого эпизода, однако все равно старался сохранять психологическое равновесие. Об этом футболист "шмелей" решил поговорить в эфире франкоязычного бельгийского радио RTBF.

"Травля в мой адрес началась еще в Париже, — вспоминает Менье, — Однако, мне все равно, что люди обо мне говорят. Я их не знаю, они не знают меня — вопрос решен. Впрочем, я все равно терял концентрацию из-за этого.

Вроде бы, казалось, беру телефон на минуту, отвечаю на сообщение, а в итоге, получается, что ты выбросил сразу 20 минут из жизни. Из-за этого я просто перестал подписываться на людей и читать реакции на свою игру.

С тех пор, я захожу в Instagram или Twitter не более чем на 30 секунд, после чего откладываю телефон в сторону. Это было сложно в себе воспитать, но это и есть показатель профессионализма.

Нахождение в соцсетях действительно имело неприятные последствия. Даже на тренировку я брал телефон с собой для того, чтобы посмотреть ленту и отзывы о своей игре, после чего спорил с фанатами о своей игре.

Но даже после того, как я практически изолировался от их влияния, я все равно продолжаю получать сообщения за тот инцидент с Эденом Азаром на тренировке. Естественно, я виноват в очередной его травме — это же я приехал на прошлой неделе в Мадрид, и вновь сделал против него подкат! Никогда не хотел причинить ему боль".

Напомним, что ранее Реал рекомендовал Азару отказаться от оперативного вмешательства, несмотря на заявления врачей об обратном.