Испания

Защитник очень хочет помочь своей команде.

Жерар Пике может сыграть в финале Кубка Испании против Атлетика на уколах, сообщает авторитетное издание As.

Источник утверждает, что футболисту сделают уколу в пятницу и посмотрят на его состояние. Он прошел подобную процедуру перед матчем с Реалом, но на поле так и не вышел.

Отметим, что Жерара Пике беспокоит боль в колене, из-за которой он ощущает дискомфорт.

Источник также утверждает, что Рональд Куман с опаской относится к варианту с выходом Пике на поле, ведь может повториться неприятный сценарий матча против ПСЖ, когда Пике не до конца восстановился от травмы, но вышел на поле.

Напомним, что матч между Барселоной и Атлетиком состоится в субботу, 17-го апреля, в 22:30 по киевскому времени.