Испанец считает спорным одной из решений главного арбитра.
Жерар Пике, getty images
11 апреля 2021, 08:31
Барселона проиграла Реалу в матче 30-го тура испанского чемпионата.
По информации Marca, после матча защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике, который всю игру провел в запасе, вышел на поле и выразил недовольство в разговоре с главным арбитром Хесусом Хилем Мансано.
Сообщается, что испанец высказал судье претензии по поводу количества добавленного времени.
Ранее наставник Барселоны Рональд Куман высказался о поражении Реалу, выразив недовольство работой судейской бригады Хесуса Хиль Мансано.