Испания

Испанец считает спорным одной из решений главного арбитра.

Барселона проиграла Реалу в матче 30-го тура испанского чемпионата.

По информации Marca, после матча защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике, который всю игру провел в запасе, вышел на поле и выразил недовольство в разговоре с главным арбитром Хесусом Хилем Мансано.

Сообщается, что испанец высказал судье претензии по поводу количества добавленного времени.

Ранее наставник Барселоны Рональд Куман высказался о поражении Реалу, выразив недовольство работой судейской бригады Хесуса Хиль Мансано.