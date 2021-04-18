Испания

Наставник каталонского клуба подвел итоги финального поединка против баскского Атлетика.

В финальном поединке Кубка Испании-2020/21 каталонская Барселона обыграла баскский Атлетик благодаря феноменальному голевому отрезку игрового времени, который продлился 12 минут на исходе полного часа противостояния (4:0).

Для главного тренера "блаугранас", Рональда Кумана, данный трофей стал первым во главе испанского гранда, поэтому он не упустил возможности поделиться своими эмоциями от победы в послематчевом интервью.

"Первый титул с клубом — фантастическое чувство. Проделать этот путь было очень сложной задачей. Мы очень счастливы, и своей работой заслуживали на победу хотя бы в одном турнире в этом году, году перемен. Очень важный момент для организации в целом.

Команда до последнего верила в свою способность одержать победу. Этот день — счастливый для всех каталонцев, так как их команда полностью заслужила свой успех. Мы были голодны к крупным победам, но теперь наш аппетит только разыгрался — мы начинаем погоню за вторым титулом. Очень счастлив быть с командой в такие моменты", — приводит слова нидерландского специалиста издание Marca.

Кумана также спросили о возможном уходе из команды в ближайшее межсезонье, о чем ранее неоднократно сообщала испанская пресса: "Этот вопрос не в моих руках, но у меня есть еще один год по контракту, и я намерен отработать его до конца. Мы находимся на пути изменений, но даже в таких условиях в Барселоне по окончанию сезона всегда будут смотреть на то, что вы выиграли.

Иногда подобный культ трофеев беспокоит, но и его можно понять. Данный успех показывает, что мы выбрали правильный путь, и постепенно возвращаем утраченные позиции".

Кроме того, нидерландец выразил желание продолжать работать с Лионелем Месси в дальнейшем, несмотря на слухи о его возможном уходе: "Неизвестно, что будет с его будущим, но я хочу верить, что это была не последняя его игра за Барселону. Все хотят, чтобы он остался в клубе", — подытожил главный тренер каталонского клуба.

Барселона вернется к борьбе за чемпионский титул домашним поединком против Хетафе в середине следующей недели.