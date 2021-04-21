Уругвайский форвард "матрасников" восстановился после травмы.
Луис Суарес, twitter.com/LuisSuarez9
21 апреля 2021, 16:59
Нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес восстановился после травмы и вернулся в общую группу "матрасников". Об этом сообщил сам футболист на своей странице в твиттере.
34-летний уругваец травмировался на тренировке пару недель назад, из-за чего пропустил несколько поединков мадридского клуба. Сама команда не называла его сроков восстановления.
В нынешнем сезоне Суарес провел 32 поединка, в которых забил 19 голов и отдал две голевые передачи.
Ранее Атлетико выступил с официальном заявлением, в котором отказался от планов участия в европейской Суперлиге.
В ближайшем матче Атлетико сыграет против Уэски в рамках 31-го тура Ла Лиги. Игра состоится завтра, 22 апреля, в 20:00 по киевскому времени.
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