Испания

Уругвайский форвард "матрасников" восстановился после травмы.

Нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес восстановился после травмы и вернулся в общую группу "матрасников". Об этом сообщил сам футболист на своей странице в твиттере.

34-летний уругваец травмировался на тренировке пару недель назад, из-за чего пропустил несколько поединков мадридского клуба. Сама команда не называла его сроков восстановления.

В нынешнем сезоне Суарес провел 32 поединка, в которых забил 19 голов и отдал две голевые передачи.

Ранее Атлетико выступил с официальном заявлением, в котором отказался от планов участия в европейской Суперлиге.

В ближайшем матче Атлетико сыграет против Уэски в рамках 31-го тура Ла Лиги. Игра состоится завтра, 22 апреля, в 20:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.