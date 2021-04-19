Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча испанского чемпионата.

В поединке 33-го тура испанской Ла Лиги лидирующий в чемпионате Атлетико на своем поле разгромил Эйбар, отправив в ворота гостей пять безответных мячей (5:0).

Победу команде Диего Симеоне обеспечили оформленные дубли в исполнении Корреа и Льоренте, а еще одним мяч записал себе в актив Карраско.

Обзор матча:

Атлетико - Эйбар 5:0

Голы: Корреа, 42, 44, Карраско, 49, Льоренте, 53, 68

Атлетико: Облак, Лоди, Триппьер, Савич (Фелипе, 74), Хименес, Карраско (Торрейра, 70), Эррера (Кондогбиа, 69), Льоренте, Сауль, Корреа (Дембеле, 61), Коке (Витоло, 61).

Эйбар: Дмитрович, Дуфур (Оливейра, 63), Родригес (Ресио, 72), Бургос, Посо, Атьенса, Альварес, Хосе Анхель (Рафа Соареш, 72), Алеиш Гарсия (Инуи, 62), Арбилья, Кике Гарсия (Кике Гонсалес, 72).

Предупреждение: Оливейра, 88