Испания

Мадридский клуб первым из испанских команд пошел на этот шаг.

После официального выхода из проекта всех шести английских команд-соучредительниц Суперлиги Европы, в футбольном сообществе возник логичный вопрос о том, кто станет следующим клубом, из оставшихся, который захочет оставить в стороне от себя программу развития новосозданного состязания.

Как оказалось, первым среди "большой испанской тройки" на этот шаг решился мадридский Атлетико, который на своем официальном сайте опубликовал соответствующее заявление.

"Совет директоров Атлетико Мадрид, собравшись в эту среду, 21 апреля 2021 года, утром, решил официально проинформировать Суперлигу и остальные клубы-основатели о своем решении окончательно не выражать свою приверженность данному проекту.

Атлетико Мадрид принял решение присоединиться к этому проекту в прошлый понедельник в связи с обстоятельствами, которых не имеют актуального статуса на сегодняшний день.

Для клуба важна гармония между всеми отдельными группами, составляющими большую семью "рохабланко", в особенности — нашими фанатами.

Состав основной команды и их тренер выразили удовлетворение решением клуба, понимая, что спортивные качества должны преобладать над любыми другими критериями", — гласит текст обращения лидера Ла Лиги, по состоянию на данный момент.

Напомним, что свой официальный отказ от участия в Суперлиге все еще не выразили каталонская Барселона, мадридский Реал и туринский Ювентус.