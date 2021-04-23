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Лионель Месси, getty images
23 апреля 2021, 09:27
В матче 31 тура испанской Ла Лиги Барселона на Камп Ноу принимала середняка первенства – Хетафе.
Подопечные Рональда Кумана добились победы с разрывом в три мяча, а Лионель Месси отметился дублем.
Обзор матча:
Барселона — Хетафе 5:2
Голы: Месси, 8, 33, Чакла, 28 (автогол), Араухо, 87, Гризманн, 90+2 (с пенальти) — Ленгле, 12 (автогол), Унал, 69 (с пенальти).
Барселона: тер Штеген — Мингеса (Умтити, 75), Пике (Араухо, 46), Ленгле (Мориба, 46) — Роберто (Тринкан, 64), де Йонг, Бускетс, Педри, Альба — Месси, Гризманн.
Хетафе: Сориа — Суарес, Даконам, Чакла, Кукурелья (Коффи, 46) — Аленья (Абдулай, 46), Чема (Миранда, 76), Максимович (Арамбарри, 46) — Иглесиас, Анхель (Унал, 63), Кубо.
Предупреждения: Ленгле, 6, Араухо, 68.