Испания

"Матрасники" и "сине-гранатовые" передумали участвовать в новом турнире.

Атлетико Мадрид и Барселона собираются покинуть розыгрыш Суперлиги в ближайшее время. О "матрасниках" пишет один из британских журналистов, тогда как Mirror пишет каталонцах.

Испанские гранды не были воодушевлены перспективой противостояния с УЕФА и, кажется, решили отступиться.

Отметим, что пока что не было никакой информации относительно мадридского Реала, президент которого — Флорентино Перес, стал главой Суперлиги.

Напомним, что Челси уже готовит документы для того, чтобы покинуть новообразованный турнир.