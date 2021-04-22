Испания

Клуб выпустил официальный пресс-релиз по поводу участия "блауграна" в мертворожденном образовании.

Руководство Барселоны считает, что создание Суперлиги назрело, но к ее основанию следовало подойти более ответственно.

"В связи с социально-экономической ситуацией, сложившейся в футболе и мире в целом, необходимо было провести реформы для финансовой стабильности клубов, жизнеспособности мира футбола и улучшить уровень зрелища, предлагаемого болельщикам, – говорится в официальном пресс-релизе клуба. – В этом контексте совет директоров клуба принял решение войти в состав основателей Суперлиги".

"Поскольку Барселона всегда старается быть среди лидеров в футбольном мире, мы посчитали, что остаться в стороне этого перспективного начинания было бы ошибкой. Однако мы никогда не забываем, что Барселона является собственностью каждого из членов клуба".

"Барселона не могла не учитывать настроение членов клуба, а оно было в большинстве отрицательным. Не отказываясь от идеи в целом, мы считаем, что необходимо провести более глубокий анализ, чтобы решить этот вопрос на благо всего мира футбола".

"Тем временем мы считаем необходимым отметить, что не считаем свои действия неправомерными или нарушающими установленные правила и законы. Поэтому давление и запугивание со стороны некоторых организаций в адрес основателей Суперлиги считаем неприемлемым".

О создании Суперлиги было объявлено в понедельник, а уже в среду практически все из 12-ти клубов-основателей официально объявили о своем выходе из организации.