Команды обменялись забитыми мячами в самой концовке поединка.
Валенсия - Алавес, Getty Images
24 апреля 2021, 21:58
В матче 32-го тура испанской Ла Лиги Валенсия на своем поле поделила очки с приехавшим в гости Алавесом. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Счет в матче был открыт на 84-й минуте, когда результативным ударом отметился Джон Гвидетти, а спустя пять минут цифры на табло сравнял Хосе Гайя.
После 33 туров Валенсия набрала 36 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Алавеса 31 балл и 16-я строчка.
Валенсия — Алавес 1:1
Голы: Гайя, 89 — Гвидетти, 84
Валенсия: Доменек — Гайя, Гильямон, Паулиста, Васс — Гедеш, Солер, Рачич, Муса (Черышев, 61) — Гамейро (Вальехо, 77), Гомес
Алавес: Пачеко — Наварро, Лежен, Лагуардия, Агиррегабирия — Батталья, Пина (Гарсия, 88) — Ортега (Гвидетти, 72), Пелетейро (Риоха, 71) — Хоселу (Дейверсон, 88), Мартинес (Понс, 63)
Предупреждения: Гайя, Гильямон, Вальехо, Солер