Испания

Команды обменялись забитыми мячами в самой концовке поединка.

В матче 32-го тура испанской Ла Лиги Валенсия на своем поле поделила очки с приехавшим в гости Алавесом. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 84-й минуте, когда результативным ударом отметился Джон Гвидетти, а спустя пять минут цифры на табло сравнял Хосе Гайя.

После 33 туров Валенсия набрала 36 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Алавеса 31 балл и 16-я строчка.

Валенсия — Алавес 1:1

Голы: Гайя, 89 — Гвидетти, 84

Валенсия: Доменек — Гайя, Гильямон, Паулиста, Васс — Гедеш, Солер, Рачич, Муса (Черышев, 61) — Гамейро (Вальехо, 77), Гомес

Алавес: Пачеко — Наварро, Лежен, Лагуардия, Агиррегабирия — Батталья, Пина (Гарсия, 88) — Ортега (Гвидетти, 72), Пелетейро (Риоха, 71) — Хоселу (Дейверсон, 88), Мартинес (Понс, 63)

Предупреждения: Гайя, Гильямон, Вальехо, Солер