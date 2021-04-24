Испания

Завершился очередной поединок Ла Лиги между командами из второй половины турнирной таблицы.

В поединке 32-го тура испанской Ла Лиги Вальядолид на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости Кадисом. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте встречи, когда Оскар Плано вывел хозяев вперед, однако гости смогли ответить в середине второго тайма. Автором спасительного гола для команды Альваро Серверы стал Чала.

После 33 матчей Кадис набрал 37 матчей и расположился на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, а у Вальядолида 29 баллов и 18-я строчка после 32 игр. До спасительного 17-го места лишь одно очко.

Вальядолид — Кадис 1:1

Голы: Оскар Плано, 14 — Чала, 64

Вальядолид: Роберто — Оласа, Ямик, Морено, Македа — Орельяна (Рубио, 79), Алькарас, Мичел (Гвардиола, 67), Оскар Плано — Маркос (Меса, 67), Вайссман (Кодро, 79)

Кадис: Ледесма — Эспино (Исаак, 58), Чала, Лопес, Акапо — Фернандес (Фали, 58), Гарридо (Валерон, 88) — Перальта (Негредо, 88), Эскобар — Мальбашич, Колон

Предупреждения: Алькарас — Эспино, Хименес, Перальта