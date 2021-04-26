Испания

Футболист вышел на замену в заключительной фазе поединка.

Перед стартом домашнего поединка баскского Атлетика в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги против мадридского Атлетико (2:1), нападающий "львов" Иньяки Вильямс имел в своем активе серию из 188 матчей кряду, в которых он неизменно выходил на поле.

Атлетик — Атлетико 2:1 Видео голов и обзор матча

Однако, наставник баскского клуба Марселино не предоставил места в стартовом составе для 26-летнего футболиста, поэтому для поддержания рекордных показателей Вильямса был вынужден выпускать того под занавес поединка с помощью замены.

Как итог, на 71-й минуте испанский форвард "пробил" свой 189 выход на футбольное поля, сменив Асьера Вильялибре, что позволило ему еще на шаг приблизиться к выдающемуся достижению.

Так, как сообщает статистический портал Opta, Иньяки Уильямс сумел оторваться от сан-себастьянского голкипера образца сезонов-1974-1989 Луиса Мигеля Арконады Эчарри, который выступал за Реал Сосьедад, и вышел на чистое второе место по показателю проведенных кряду матчей в испанской Ла Лиге.

До рекорда Хуана Антонио Ларраньяги, еще одного футболиста Реала Сосьедад в прошлом (1980-1994), который составляет 202 матча, осталось 13 матчей.

В текущем сезоне на счету Вильямса по семь голов и голевых передач в 40 сыгранных матчах.

Увеличить собственные показатели футболист сможет уже в следующем домашнем матче своей команды против Вальядолида.