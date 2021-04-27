Испания

"Матрасники" хотят укрепить левый фланг обороны.

Атлетико желает оформить трансфер Алехандро Гримальдо из Бенфики в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает As, мадридский клуб обходит в гонке за футболистом Манчестер Сити, но цена за переход будет довольно высокой.

Ожидается, что Атлетико придется заплатить порядка 60 миллионов евро за испанского левого защитника.

Напомним, что "матрасники" также могут подписать защитника Челси Сезара Аспиликуэту.