Испания

Испанский защитник "сливочных" получил мышечную травму в матче против Челси.

Защитник мадридского Реала Даниэль Карвахаль не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах нынешнего сезона. Об этом сообщает AS.

29-летний испанец получил мышечное повреждение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против лондонского Челси (1:1), в котором он был заменен на 77-й минуте.

После медицинского обследования стало известно, что у футболиста разрыв мышцы. Сроки восстановления не сообщаются, но отмечается, что игрок, скорее всего, вылетел до конца сезона.

В нынешнем сезоне Карвахаль провел 15 поединков, в которых отдал четыре результативные передачи.

Напомним, в лазарете "сливочных" продолжаются находиться два защитника Серхио Рамос и Ферлан Менди, а также нападающий Лукас Васкес. В то же время хавбек Федерико Вальверде остается на карантине из-за положительного теста на коронавирус.

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