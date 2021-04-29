Испания

Капитан "сливочных" изменил свою точку зрения и готов подписать новое соглашение.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос хочет продолжать выступать в составе "сливочных" и ради этого готов пойти на понижение зарплаты. Об этом сообщает ABC.

По информации источника, 35-летний испанец изменил свою точку зрения и готов подписать новое соглашение, однако он выдвинул новые условия.

Футболист готов пойти на снижение зарплаты на 10%, но новый контракт должен быть рассчитан на два года.

Ранее СМИ сообщали, что Реал предлагал Серхио контракт на один год с понижением оклада на 20%.

В нынешнем сезоне Рамос провел 20 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист.

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