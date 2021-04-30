Испания

Новое соглашение будет рассчитано на три года с опцией продления еще на один сезон.

Полузащитник мадридского Реала Лукас Васкес в ближайшее время продлит контракт со "сливочными", сообщает AS.

По информации источника, наставник Реала Зинедин Зидан дал четко понять руководству клуба, что он рассчитывает на футболиста.

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Благодаря этому Реал изменил свою позицию и вместо снижения зарплаты на 10% до 3,5 миллионов евро, теперь 29-летнему испанцу предложили контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон, при этом его оклад будет составлять около 5 млн евро в год.

Также отмечается, что футболиста устраивают такие условия, несмотря на то, что за его выступлениями следит ПСЖ.

В нынешнем сезоне Васкес провел 34 поединка, в которых забил два гола и отдал восемь ассистов.