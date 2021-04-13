Испания

Парижский гранд рассматривает приобретение испанского форварда.

Нападающий Реала Лукас Васкес попал в сферу интересов ПСЖ.

Срок текущего контракт испанца, который так и не договорился со "сливочными" о новом соглашении, истекает грядущим летом.

Вслед за Баварией, Миланом, Челси и Манчестер Юнайтед Лукасом Васкесом заинтересовался ПСЖ.

По информации источника, форвард, вероятно, покинет Реал по окончании сезона.

Мадридский клуб не меняет свое предложение: трехлетний контракт с зарплатой чуть более 3 млн евро в год – это на 10% меньше, чем предыдущее соглашение. Игрок же хочет небольшого повышения.