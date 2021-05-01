Испания

Лидер Сегунды интересуется вингером Милана.

Паоло Мальдини - Саму Кастильехо: "А, может, вернешься?" Getty Images

Паоло Мальдини - Саму Кастильехо: "А, может, вернешься?" Getty Images

Уверенно лидирующий в Сегунде Эспаньол, которому только чудо может помешать вернуться в Примеру, хочет усилиться Саму Кастильехо — сообщает Football Italia со ссылкой на испанские СМИ.

Представители Эспаньола, Милана и футболиста планируют встретиться по окончании сезона с тем, чтобы обсудить возможный трансфер, однако уже известно, что 26-летний испанец хочет остаться на Сан-Сиро.

Действующий контракт Кастильехо с Миланом истекает 30 июня 2023 года.

Саму за свою карьеру выступал в составе Малаги (39 матчей во всех турнирах, 1 гол), Вильярреала (127, 12) и Милана (105, 10).