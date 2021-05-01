Испания

Состоялся очередной поединок 34-го тура испанского чемпионата.

В поединке 34-го тура испанской Ла Лиги Уэска на своем поле минимально обыграла Реал Сосьедад со счетом 1:0.

Победу команде Хуана Хосе Рохо Мартина принес единственный забитый мяч в исполнении Сандро Рамиреса, который отметился результативным ударом за четыре минуты до конца основного времени матча.

После 34 туров Уэска набрала 30 очков и выбралась из зоны вылета Ла Лиги, поднявшись на 17-е место. В активе Сосьедада 53 балла и пятая строчка.

Уэска — Реал Сосьедад 1:0

Гол: Рамирес, 86

Уэска: Фернандес — Сиовас (Думбия, 90+2), Пулидо, Вавро — Галан, Рико, Валенсиано, Феррейро (Гомес, 68), Маффео (Лопес, 75) — Рамирес (Гастон Силва, 90+2), Рафа Мир

Реал Сосьедад: Ремиро — Монреаль, Ле Норман, Элустондо, Горосабель (Сальдуа, 65) — Оярсабаль (Сильва, 65), Субименди, Гевара, Янузай (Барренечеа, 58) — Исак (Баутиста, 81), Порту

Предупреждения: Валенсиано, Пулидо — Горосабель, Сальдуа