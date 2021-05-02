Испания

Команда Рональда Кумана взяла важные три очка на Месталье.

В матче 34 тура чемпионата Испании Валенсия на своем поле принимала одного из претендентов на чемпионскую корону — каталонскую Барселону. Напомним, в прошлом туре Барселона сенсационно проиграла Гранаде на Камп Ноу, тем самым до предела закрутив интригу в чемпионской гонке.

Валенсия в свою очередь подходила к поединку с Барсой на фоне не самых радужных результатов. Команда Грасии не может выиграть пять матчей кряду — три ничьих и два поражения. Как результат, на горизонте маячит возможная борьба за выживание на финише сезона.

В первом тайме каталонцы полностью держали игру под своим контролем и создали два убойных момента, но ни Педри, ни Араухо свои шансы не использовали. В целом, гол Барсы назревал, но забить получилось после перерыва, однако перед этим пришлось хлебнуть ложку дёгтя. Валенсия использовала один из немногочисленных моментов, распечатав ворота Тер Штегена. Удачно при розыгрыше углового сыграл Паулиста. 1:0.

Левантинцы продержались семь минут и начали пропускать от Барсы. Сначала Лато заработал пенальти, который не смог реализовать Месси, однако общими усилиями игроки Барсы таки доставили мяч за линию ворот. 1:1.

На 63-й минуте Гризманн вывел каталонцев вперед, сыграв успешно на добивании после расстрела от де Йонга и сейва Силлессена. А через шесть минут Месси оформил дубль, исполнив изумительный удар со штрафного. 3:1.

После третьего забитого мяча Барса немного расслабилась, посчитав, что дело сделано. Но взбодрить "блаугранас" удалось Солеру. Испанец невероятным ударом с 30 метров заставил капитулировать Тер Штегена. 2:3.

У "летучих мышей" было еще 11 минут, но забить спасительный мяч им не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал непростую, но очень важную для Барселоны победу.

После 34 туров у команды Кумана 74 балла и третье место в турнирной таблице. Столько же у Реала, на два очка больше у Атлетико, с которым Барселона сыграет 8 мая.

У Валенсии 36 очков и 14 место в турнирной таблице. В следующем туре "летучие мыши" примут у себя дома Вальядолид.

Валенсия - Барселона 2:3

Голы: Паулиста, 50, Солер, 83 — Месси, 57, 69, Гризманн, 63.

Валенсия: Силлессен — Коррейя, Паулиста, Гильямон (Гамейро, 79), Тони Лато (Диахаби, 64), Гайя — Солер, Васс, Рачич (Олива, 79) — Гомес, Гедеш.

Барселона: Тер Штеген — Араухо, Пике, Ленгле — Бускетс — Дест (Серхи Роберто, 75), де Йонг, Педри (Мориба, 75), Альба — Месси, Гризманн.

Предупреждения: Рачич, 35, Тони Лато, 56 — тер Штеген, 65.