Испания

Однако, чемпионская гонка в Испании еще совершенно далека от своей развязки.

В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги каталонской Барселоне предстояло провести обещавший стать непростым гостевой поединок против Валенсии. Первый тайм поединка ознаменовался напряженной борьбой, с превосходством гостей по владению мячом, однако именно хозяевам поля в начале второй половины удалось открыть счет, после чего подопечные Кумана были вынуждены реагировать своими результативными атаками (2:3).

Валенсия — Барселона 2:3 Видео голов и обзор матча

Таким образом, победа в отчетном поединке позволила "блаугранас" не отпустить в отрыв пару мадридских клубов, а также стала поводом для достижения отметки в 74 набранных очка по ходу текущего сезона за 34 сыгранных матча.

Как сообщает статистический портал Opta, в 81,25% (13 раз) из последних 16-и сезонов с подобными успешными выступлениями, каталонская команда в конечном итоге приходила к завоеванию титула чемпионов страны.

Не находила подтверждения данная тенденция лишь в 2012, 2014 и 2017-х годах.

В следующем туре состоится ключевое противостояние в рамках чемпионской гонки Испании — каталонская Барселона будет на своем поле принимать мадридский Атлетико.