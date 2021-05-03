Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка испанской Ла Лиги.

Поскольку пара мадридских команд ранее в этом туре одержала победы в своих поединках, то каталонской Барселоне не оставалось ничего иного, кроме как обыгрывать Валенсию на ее поле. Встреча для подопечных Рональда Кумана получилась достаточно тяжелой, так как в начале второго тайма гости пропустили, после чего были вынуждены срочно отыгрываться. К счастью, для "блаугранас", сделать это в очередной раз удалось усилиями Лионеля Месси, который забивал в каком-угодно стиле, кроме как с пенальти.

Видео голов и обзор матча:

Валенсия — Барселона 2:3

Голы: Паулиста, 50, Солер, 83 — Месси, 57, 69, Гризманн, 63.

На 57-й минуте Лионель Месси (Барселона) не реализовал пенальти (вратарь).

Валенсия: Силлессен — Коррейя, Паулиста, Гильямон (Гамейро, 79), Тони Лато (Диахаби, 64), Гайя — Солер, Васс, Рачич (Олива, 79) — Гомес, Гедеш.

Барселона: Тер Штеген — Араухо, Пике, Ленгле — Бускетс — Дест (Серхи Роберто, 75), де Йонг, Педри (Мориба, 75), Альба — Месси, Гризманн.

Предупреждения: Рачич, 35, Тони Лато, 56 — тер Штеген, 65.