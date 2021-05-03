Испания

Полузащитник не захотел переходить в стан принципиального соперника.

Лукас Васкес отказался от варианта с переходом в Атлетико Мадрид в ближайшее трансферное окно, сообщает As.

Источник утверждает, что футболист с большой долей вероятности отправится в Милан после отказа "матрасникам".

Испанский полузащитник в этом сезоне провел 34 поединка в футболке Реала, отметившись двумя голами и восемью ассистами.

Напомним, что Васкес готов принять улучшенное предложение Реала, несмотря на имеющиеся варианты с Баварией и ПСЖ.