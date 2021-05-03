Полузащитник не захотел переходить в стан принципиального соперника.
Лукас Васкес, getty images
03 мая 2021, 20:30
Лукас Васкес отказался от варианта с переходом в Атлетико Мадрид в ближайшее трансферное окно, сообщает As.
Источник утверждает, что футболист с большой долей вероятности отправится в Милан после отказа "матрасникам".
Испанский полузащитник в этом сезоне провел 34 поединка в футболке Реала, отметившись двумя голами и восемью ассистами.
Напомним, что Васкес готов принять улучшенное предложение Реала, несмотря на имеющиеся варианты с Баварией и ПСЖ.