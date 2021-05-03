Испания

Севилья упустила шанс приблизиться к лидерам испанской Ла Лиги.

В поединке 34-го тура испанского чемпионата Севилья на своем поле минимально уступила Атлетику со счетом 0:1.

Единственный и победный мяч для "басков" забил нападающий Иньяки Вильямс, который отметился результативным ударом на последней минуте основного времени матча.

Таким образом, Севилья продолжает занимать четвертое место и не воспользовалась шансом вплотную приблизиться к Барселоне и Реалу, у которых по 74 очка. У команды Хулена Лопетеги 70 баллов. В активе "басков" 45 очков и девятая строчка в Ла Лиге.

Севилья — Атлетик 0:1

Гол: Вильямс, 90

Севилья: Буну — Акунья, Диего Карлос (Оскар Арнаис, 85), Кунде, Навас — Гомес (Торрес, 85), Фернандо, Ракитич (де Йонг, 68) — Окампос, Сусо (Хордан, 67), Эн-Несири (Васкес, 81)

Атлетик: Симон — Баленсиага, Альварес, Нуньес, Де Маркос (Лекуэ, 69) — Морсильо (Гомес, 63), Весга, Венседор, Беренгер (Артуер, 63) — Вильялибре (Вильямс, 69), Гарсия (Сансет, 15)

Предупреждение: Диего Карлос