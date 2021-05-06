Эвертон заинтересован в подписании контракта с защитником  Барселоны Рональдом Араухо, сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, Барселона не намерена расставаться с молодым футболистом, которого рассматривает в долгосрочной перспективе.

В кандидатуре Рональда Араухо лично заинтересован главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти.

Напомним, что Барселона намерена подписать долгосрочный контракт с Араухо.