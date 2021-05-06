"Ириски" хотят усилить оборонительную линию.
Рональд Араухо, getty images
06 мая 2021, 19:59
Эвертон заинтересован в подписании контракта с защитником Барселоны Рональдом Араухо, сообщает Mundo Deportivo.
Как утверждает источник, Барселона не намерена расставаться с молодым футболистом, которого рассматривает в долгосрочной перспективе.
В кандидатуре Рональда Араухо лично заинтересован главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти.
Напомним, что Барселона намерена подписать долгосрочный контракт с Араухо.