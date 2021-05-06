Легенда каталонского клуба верит в команду Кумана.
Андрес Иньеста, getty images
06 мая 2021, 10:33
Экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, ныне выступающий за Виссел Кобе, высказался о шансах "сине-гранатовых" на чемпионство в Ла Лиге в текущем сезоне.
"Они могут сделать это. Сейчас положение команд практически равное. Я верю, что Барселона может выиграть предстоящие матчи и взять Ла Лигу. В этом сезоне идет очень плотная борьба", — сказал испанский хавбек.
Напомним, что в субботу, 8-го мая Барселона сыграет принципиальный матч против лидера испансокго чемпионата — Атлетико.
На сегодняшний день Барселона с 74-я очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Вторым идет Реал (74 балла), лидируют в чемпионате "матрасники" — 76 очков.
Ранее Андрес Иньеста попал в тройку лучших игроков десятилетия по версии IFFHS.