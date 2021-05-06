Испания

Легенда каталонского клуба верит в команду Кумана.

Экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, ныне выступающий за Виссел Кобе, высказался о шансах "сине-гранатовых" на чемпионство в Ла Лиге в текущем сезоне.

"Они могут сделать это. Сейчас положение команд практически равное. Я верю, что Барселона может выиграть предстоящие матчи и взять Ла Лигу. В этом сезоне идет очень плотная борьба", — сказал испанский хавбек.

Напомним, что в субботу, 8-го мая Барселона сыграет принципиальный матч против лидера испансокго чемпионата — Атлетико.

На сегодняшний день Барселона с 74-я очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Вторым идет Реал (74 балла), лидируют в чемпионате "матрасники" — 76 очков.

Ранее Андрес Иньеста попал в тройку лучших игроков десятилетия по версии IFFHS.