Каталонский клуб не устраивает зарплата боснийца.
Миралем Пьянич, getty images
06 мая 2021, 14:55
Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич может покинуть Барселону в летнее трансферное окно.
По информации Diario Sport, запросы по трансферу боснийца уже делали Челси и Интер. В стане "нерадзурри" считают, что хавбек подходит команде и сможет усилить линию полузащиты.
Сам Пьянич в свою очередь готов остаться в Барселоне, так как уверен, что еще получит шанс проявить себя.
Также отмечается высокая зарплата полузащитника, которая вряд ли соответствует футболисту с подобным количеством игрового времени.
Окончательное решение по будущему игрока будет принято в июне.
Ранее сообщалось, что Барселона готова продать девять игроков ради Холанда.