Испания

Каталонский клуб не устраивает зарплата боснийца.

Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич может покинуть Барселону в летнее трансферное окно.

По информации Diario Sport, запросы по трансферу боснийца уже делали Челси и Интер. В стане "нерадзурри" считают, что хавбек подходит команде и сможет усилить линию полузащиты.

Сам Пьянич в свою очередь готов остаться в Барселоне, так как уверен, что еще получит шанс проявить себя.

Также отмечается высокая зарплата полузащитника, которая вряд ли соответствует футболисту с подобным количеством игрового времени.

Окончательное решение по будущему игрока будет принято в июне.

Ранее сообщалось, что Барселона готова продать девять игроков ради Холанда.