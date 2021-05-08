Испания

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Барселона — Атлетико.

В рамках 35-го тура испанской Ла Лиги Барселона дома сразится против мадридского Атлетико.

Для обоих коллективов этот поединок имеет большое значение. Прежде всего — турнирное.

В случае победы каталонский клуб сможет выбиться в лидеры чемпионата. Атлетико на данный момент занимает первое место и если победит, то укрепит позиции.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка:

Матч Барселона — Атлетико состоится 8-го мая на Камп Ноу. Начало игры — в 17:15 по киевскому времени.