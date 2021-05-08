Фавориты противостояний

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В рамках 35-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона на поле стадиона Камп Ноу будет принимать мадридский Атлетико.

Барселона — Атлетико

суббота, 8 мая, 17:15. Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр — Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия). Прямая трансляция на сервисе Megogo.

Чемпионская гонка в Испании как никогда ранее подошла близко к своей развязке. По большому счету, любой исход центрального поединка в 35-м туре на Камп Ноу внесет определенную ясность в дальнейшую борьбу за заветный титул. Если победит Атлетико, в чем сильном сомневаются эксперты, то мы сможем достаточно предметно говорить о будущей коронации "матрасников". Если Барселона, то тут уже придется смотреть на завтрашний вечерний поединок Реала и Севильи. Есть еще и третий вариант — ничья, которая не будет устраивать ни одного из участников предстоящей дуэли, но придется по душе коллективу Зинедина Зидана.

В ситуации, которая сложилась в концовке сезона, Атлетико должен винить исключительно самого себя. Никто не заставлял коллектив Диего Симеоне разбазаривать отрыв в 14 очков во второй половине футбольного года, и это при том, что неудачи в Лиге чемпионов точно не позволят списать на этот турнир причины столь посредственного выступления. Оппоненты мадридского клуба с радостью воспользовались осечками вышестоящей команды, и теперь называют себя главными претендентами на чемпионство, несмотря на то, что "матрасников" все еще никто не сбросил с первой строчки.

Букмекеры считают фаворитом встречи Барселону. Так, компания Фаворит предлагает на победу "блаугранас" коэффициент 1,83. Победа мадридского Атлетико оценена в 4,78, а ничейный результат — в 3,84.

Матч Барселона — Атлетико начнется в 17:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.