Испания

Поединок между Барселоной и Атлетико может стать определяющим в борьбе за титул чемпиона Испании.

В 35-м туре чемпионата Испании Барселона примет Атлетико и постарается лишить "матрасников" лидирующего положения в Примере.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua. В прямом эфире встречу покажет сервис MEGOGO.

Матч состоится в субботу, 8 мая, в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Начало в 17:15 по киевскому времени.

В каком состоянии команды подходят к очному противостоянию?

После 34-х туров Атлетико возглавляет Примеру, на 2 очка опережая Реал и Барселону. "Кольчонерос" минимально обыграли в предыдущем туре Эльче (1:0), а перед этим неожиданно уступили Атлетику (1:2).

Барселона демонстрирует такую же динамику: минимальная победа над Валенсией (3:2) после минимального поражения от Гранады (1:2).