Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В центральном матче 35-го тура чемпионата Испании Барселона принимала на своем поле Атлетико и сыграла вничью со счетом 0:0.

Команды так и не смогли открыть счет за девяносто минут игрового времени, оставив Реалу шанс выйти на первое место.

Обзор матча:

Барселона — Атлетико 0:0

Барселона: Тер Штеген — Мингеса (Араухо, 46), Пике, Лангле — Дест (Серхи Роберто, 75), де Йонг, Бускетс (Мориба, 32), Педри (Дембеле, 75), Альба — Месси, Гризманн.

Атлетико: Облак — Савич, Фелипе, Эрмосо — Триппьер, Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 13, Фелиш, 67), Карраско — Корреа, Суарес.

Предупреждения: Мориба, 58, Альба, 82, Пике, 82 — Сауль, 35, Фелипе, 46, Коке, 65.