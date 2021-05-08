"Сине-гранатовые" хотят укрепить среднюю линию.
Райян Гравенберх, getty images
08 мая 2021, 22:19
Барселона собирается подписать полузащитника Аякса Райана Гравенберха в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Mundo Deportivo, в каталонском клубе высоко оценивают потенциал футболиста, который интересен многим клубам в Европе.
Райан Гравенберх провел 44 поединка на клубном уровне в этом сезоне, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
Напомним, что Барселоне придется побороться за игрока с Манчестер Юнайтед и Ювентусом.