Испания

"Сине-гранатовые" хотят укрепить среднюю линию.

Барселона собирается подписать полузащитника Аякса Райана Гравенберха в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, в каталонском клубе высоко оценивают потенциал футболиста, который интересен многим клубам в Европе.

Райан Гравенберх провел 44 поединка на клубном уровне в этом сезоне, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

Напомним, что Барселоне придется побороться за игрока с Манчестер Юнайтед и Ювентусом.