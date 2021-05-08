Испания

Завершился очередной поединок 35-го тура испанского чемпионата.

В поединке 35-го тура испанской Ла Лиги Кадис на своем поле одержал минимальную победу над Уэской со счетом 2:1.

Победу команде Альваро Серверы принесли забитые мячи в исполнении Маркоса Лопеса и Гастона Сильвы, который срезал мяч в собственные ворота. У гостей точным ударом отметился Рафа Мир.

После 35 игр Кадис набрал 43 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а в активе Уэски 30 баллов и 18-я строчка в зоне вылета.

Кадис — Уэска 2:1

Голы: Маркос Лопес, 43, Гастон Сильва, 45+2 (автогол) — Рафа Мир, 45+1

Кадис: Ледесма — Акапо, Маркос Лопес, Хименес, Валенсия — Перальта (Собрино, 74), Йонссон, Серрано (Гарридо, 89) — Мальбашич (Переа, 86), Шапонич (Негредо, 74), Лосано (Искьердо, 74)

Уэска: Льоренте — Гастон Сильва (Оказаки, 85), Сиовас, Вавро (Педро Лопес, 46) — Галан, Рико (Думбия, 59), Москера (Гомес, 46), Феррейро, Маффео (Эскрич, 59) — Рамирес, Рафа Мир

Предупреждения: Серрано, Йонссон, Валенсия, Хименес