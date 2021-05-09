Испания

Словенскому голкиперу Атлетико для этого понадобилось почти семь лет.

Ян Облак в матче против Барселоны на Камп Ноу, Getty Images

Ян Облак в матче против Барселоны на Камп Ноу, Getty Images

В рамках 35-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона и мадридский Атлетико в очном противостоянии организовали подарок для своего третьего претендента на чемпионский титул в текущем сезоне — мадридского Реала, сыграв в безголевую ничью (0:0).

Барселона — Атлетико 0:0 Обзор матча

Помимо очередной потери очков в ключевой момент футбольного года, отдельные футболисты каждой из команд отметились персональными достижениями с разными оттенками.

Так, Лионель Месси, не сумев отличиться голом в отчетном поединке, впервые за 15 лет не сумел за футбольный год поразить ворота ни одной из мадридских команд в матчах Ла Лиги.

Отчасти, это помогло голкиперу "матрасников" Яну Облаку установить уникальное для себя достижение — словенский вратарь впервые в своей карьере не пропустил на поле стадиона Камп Ноу.

Стоит напомнить, что 28-летний страж ворот присоединился к мадридской команде летом 2014-го года, совершив трансфер из португальской Бенфики за 14 млн евро.

С тех пор, на счету Облака ровно 300 матчей за Атлетико, в которых он пропустил суммарно 209 голов, но при этом 159 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.

В текущем сезоне словенец сыграл 43 поединка, в которых 20 раз его команда уходила с поля без пропущенных голов, а всего в сетке у него за спиной оказалось 33 мяча.